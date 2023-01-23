『【※送料無料】CHALEL N°5 EAU DE PARFUM【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 02時 12分に出品され03月30日 02時 12分に終了予定です。即決価格は7,238円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHALEL N°5 シャネル N5 EAU DE PARFUM オードパルファムスプレー 香水



永遠の女性らしさ。そこはかとない女性らしさを表現するフローラル ブーケ。

フローラル アルデヒドが特徴的な香り。ほのかに女らしさが漂う、贅沢な花のブーケのようなフレグランス。

ジャック ポルジュによるN゜5の新しい解釈から生まれた究極のクリエイション。



・残量 : 9.5割



状態は写真から確認お願いします。



・コレクション整理の為出品します。



・購入時期は覚えていませんが匂いの変化は無いと思います



※簡単なクリーニングはしましたが一度人の手に渡ったused品ですので完品をお求めの方、神経質な方の購入はお控え下さい。



※used品につき到着後の不具合に関しましては責任を負いかねます。予めご了承ください。



その他気になる点や質問等ありましたらお気軽にコメントください☺︎



人気シリーズ···N°5

種類···オードパルファム

総容量···50〜99ml

容器の形状···ロールオン



#CHALEL #N°5 #シャネル #N5 #EAU_DE_PARFUM #オードパルファム #香水 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル