『Burberry バーバリー 中綿 コート チェック柄 ダウンライナー Ｍ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 16時 10分に出品され03月04日 16時 10分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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# Burberry バーバリー 中綿 コート チェック柄 ダウンライナー サイズＭ



フォロー割

2000円～5000円まで200円

5001円～9999円まで300円

10000円～50000円まで500円

複数購入で更に値引きしますのでお気軽にコメント下さい(^^♪ ​





▪️購入先▪️ ​

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品



▪️ブランド

BURBERRY バーバリー



▪️アイテム

ステンカラーコート 中綿 ダウンライナー付 チェック柄



▪️サイズ表記

脇下~袖先 : 約45cm

身幅 : 約64cm

着丈 : 約90cm

(※平置き寸法となっておりますので若干の誤差はご了承ください。)



▪️カラー

​ネイビー系

※カラーに関しましてはお使いのPC環境や個人の主観などによって異なって見える可能性がございますので予めご承知の上ご入札をお願い致します。



▪️状態

写真のように小傷などがありますが、美観を損ねる大きなダメージはみられず快適にご使用いただけます。



▪️備考▪️

・ヴィンテージ品、USED品になります。 目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご購入お願いいたします。 写真の追加はご遠慮なくお申し出ください。

・お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください(^^)

・万が一コピー商品、不備がありましたら返品対応させていただきますので、必ず評価前にコメントお願いいたします。



また、イメージが違ったなどの理由での返品は致し兼ねますので、購入前にご確認下さい。 お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！

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管理番号：1124-105761 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Burberry

バーバリー

中綿

コート

チェック柄

ダウンライナー

Ｍ