『Engineered Garments BEDFORD JACKET【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 14時 05分に出品され04月18日 14時 05分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンジニアードガーメンツ

ベッドフォードジャケット



コットンリップストップ

ダークネイビー 2021年の商品です。

表記サイズXS、実寸はMからL程度です。

着丈約66cm、肩幅約47cm、身幅約51cm、袖丈約57cm、平置きにての素人採寸です。



着用回数は10回程です。



側に縫い付けられた補強布と、それらのステッチが無骨な印象を与える一着です。ボタンはチェンジボタンで、古いカバーオールのディティールも踏襲しています。カッチリ上品なジャケットというよりは、カジュアルに普段使いできるジャケットになっています。

素材はミリタリーウェアなどでよく見られるコットンリップストップ。強度に優れた屈強な表情のファブリック。着用を重ねるごとに風合いを増し、経年変化も楽しめる素材です。



ネイビー needles nepenthes サウスツーウェストエイト

エンジニアードガーメンツ Engineered garments

needles ニードルズ ニードルス

AIE RANDT SOUTH2WEST8 S2W8

ネペンテス NEPENTHES

ニードルス Needles

SOUTH2 WEST8



●その他、注意事項：

◎自宅にて保管していました。

◎細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

◎特記するダメージ等は写真にてご確認ください。

◎寸法は素人採寸ですので、誤差の可能性を御了承ください。

◎中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



季節···オールシーズン



素材···綿



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Engineered

Garments

BEDFORD

JACKET