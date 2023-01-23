『Canada Goose ブラックレーベル ダウンジャケット 紺色【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 04時 46分に出品され03月18日 04時 46分に終了予定です。即決価格は36,720円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: Canada Gooseブラックレーベル

- 色: 紺色

- 素材: ダウン

- フード: ファー付き

- スタイル: ロングコート



ご覧いただきありがとうございます。

カナダグース専用コースにてクリーニング済み

2021年にエストネーションにて購入。

年に数回しか着ておらず大変綺麗な状態です。



値下げ交渉対応します。

すり替え防止のため返品不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XXS以下 ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Canada

Goose

ブラックレーベル

ダウンジャケット

紺色