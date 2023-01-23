『✨極美品✨最高級リアルファー フォックスコート ミドルコート 花柄刺繍 9号【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 15時 04分に出品され03月09日 15時 04分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム詳細

こちらは極上の高級感溢れるリアルフォックスファーコートです。



大毛量でボリューム満点なシルバーフォックスの毛皮がとてもゴージャスなファーコートです。



毛皮特有の光沢感があり、一目見ただけで上質と分かる高級感溢れる、極上の逸品に相応しい一生物の一着です♡



これからの季節、フォーマルはもちろん成人式などにも華を添える一着を是非この機会にいかがでしょうか⁇



大手リサイクルショップにて購入した正規品です。



○アイテム

リアルフォックスファーコート

毛皮コート ハーフコート 上品

ジャケット 高級羽織り 毛皮

花柄刺繍 シルバー ブラウン 茶色

9号 Mサイズ相当 レディース

成人式 卒業式 結婚式 パーティー

二次会



○サイズ

9号(Mサイズ相当)

肩幅42cm

身幅47cm

袖丈53cm

着丈65cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

特に目立った傷や汚れがない極美品です✨



○カラー

シルバー ブラウン



○素材

リアルフォックスファー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。

畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ✨極美品✨最高級リアルファー

フォックスコート

ミドルコート

花柄刺繍

9号