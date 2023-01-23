『ノースフェイス マウンテンジャケット 迷彩 カモフラ S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 10時 35分に出品され05月06日 10時 35分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 結構古いモデルになりますが、目立った汚れなく綺麗な状態です。

防水機能はそれなりに低下していると思いますが、普段着としてはまだまだ活躍していただけると思います。

生地にベタつきや剥離等は全くありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス マウンテンジャケット 迷彩 カモフラ S