『SCHORL 5351プールオムライダースジャケッ 46 送料無料！おまけ付き！【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 15時 56分に出品され03月19日 15時 56分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

SCHORL/ ショール



HardiVagueオンラインストアで数年前に新品で

198000円位で購入致しました！

商品説明

レザーダブルライダース



■商品説明

ショールレザーダブルライダースになります。

細部にも拘られたクオリティは大変素晴らしい

5351プールオムの最高級ライン『SCHORL』の

ライダースジャケットです。

Thinsulate 3M 内側キルティングなので

めちゃくちゃ暖かいです！

長年付き合っていける高価な1点ですので

是非ご検討願います。

宜しくお願い致します。



ブランド シェラック

サイズ 46

実寸サイズ



◆着丈→約63cm

◆肩幅→約43cm

◆身幅→約52cm

◆袖丈→約65cm

（素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください）



【商品スペック】

◆素材：羊革 シープスキン ラムレザー

◆Thinsulate 3M シンスレート



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#アルフレッドバニスター

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#ルグランブルー #フランシストモークス

#ユリウス #ジュンハシモト…

等がお好きな方にお薦めです。



こちらの商品を購入でおまけもお付けします！

最後の写真に擦れた部分を直した写真を掲載してます！

NC.NRでよろしくお願いします！

ご検討よろしくお願い致します！



カラー···ブラック/ダークグリーン



レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ショール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SCHORL

5351プールオムライダースジャケッ

46

送料無料！おまけ付き！