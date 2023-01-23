『新品 CANADA GOOSE カナダグース ガーソンベスト ブラック Mサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 19分に出品され03月28日 22時 19分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CANADAGOOSE カナダグース

GARSON VEST ガーソンベスト 4151M

ダウンベスト

BLACK ブラック

Mサイズ



FREAKS STORE(フリークスストア)で購入しました。

購入しましたが、結局着用しなかったため、出品致します。

タグは写真のようについたままです。



他のサイトでも出品中のため、

売り切れの際はご了承願います。





カラー···ブラック

モデル···GARSON VEST

フード···フードなし





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#新品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

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