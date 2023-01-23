『Nicole St Gilles カシミヤ混 ロング チェスターコート Lサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 02時 13分に出品され04月17日 02時 13分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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「Nicole St Gilles (ニコルサンジル)」の カシミヤ混 ロング チェスターコート Lサイズ グレー です！



●素材 :

表地 (毛100%(カシミヤ50%))

裏地 (ポリエステル100%)

●サイズ :

着丈 : 約108cm

身幅 : 約60cm

肩幅 : 約 -- cm (ラグラン仕様のため)

袖丈 : 約75cm



※即購入歓迎です。

※送料込のお値段となります。

※サイズは手測採寸のため誤差が生じる場合があります。

※目立った傷や汚れはありませんが、若干のよれがあります。

※古着のため多少の着用感や細かな汚れなどがあります。

※自宅保管になります。ご理解よろしくお願いします。



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#S4972□ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Nicole

St

Gilles

カシミヤ混

ロング

チェスターコート

Lサイズ