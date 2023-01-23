『レイモンドウィル 腕時計 不動品♪【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 04時 25分に出品され03月14日 04時 25分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レイモンドウィル

腕時計 不動品♪



ケースサイズ

約32㍉



腕周り

約16㌢





〜商品の状態〜

経年劣化による傷や汚れなどあります。

時計側面大きなメッキ剥げの

ダメージがあります。

※写真8.9枚目

その他お写真にてご確認ください！

18k刻印ありますが、金ではありません。



商品は写真に写ってるのが全てになります♪



中古品になりますが、気にならない方にとっては

大変お買い得な商品になります☆





発送はゆうパケットポストでの発送になります。

よろしくお願いいたします。



【管理番号MP棚-A116】





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文字盤カラー···ゴールド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: レイモンドウィル

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ レイモンドウィル 腕時計 不動品♪