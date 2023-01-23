『コモリ ホワイト コモリシャツ COMOLI サイズ 2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 17時 58分に出品され03月06日 17時 58分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年10月購入。

目立った傷や汚れはありません。

サイズ詳細は11枚目をご覧ください。



サイズ：2

カラー：ホワイト



アイテム詳細



性別タイプ

MEN , WOMEN

ブランド

COMOLI

カテゴリ

トップス , 長袖シャツ

お問い合わせNo

168585

メーカー品番

A03-02001

マテリアル

コットン100％



アイテム説明

緻密に計算された定番レギュラーシャツ



【デザイン】

・ブランドのアイコニックな存在であるレギュラーカラーシャツ

・小ぶりな襟や各パーツにもゆとりをもたせたリラックス仕様



【素材】

・旧式の織機で丁寧に織り上げられた140番手双糸の綿ブロード生地を使用

・繊細でなめらかな質感



【シルエット・サイズ】

・ゆったりとしたボックスシルエット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ コモリ ホワイト コモリシャツ COMOLI



サイズ 2