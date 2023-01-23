『Supreme 2-in-1 MA-1 + Vest ネイビー M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 19時 27分に出品され03月03日 19時 27分に終了予定です。即決価格は33,150円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このSupremeの2-in-1 MA-1ジャケットは、スタイリッシュなネイビーカラーで、どんなコーディネートにも合わせやすいデザインです。



【機能性】

ジャケットとベストの2つのスタイルを楽しめるため、シーズンやシーンに応じて使い分けが可能です。特に、寒い季節には重ね着として活用できます。



【素材と仕立て】

高品質な素材が使用されており、耐久性と快適性を兼ね備えています。



- ブランド: Supreme

- スタイル: 2-in-1 MA-1 + Vest

- 色: ネイビー

- サイズ: M

- 価格: ¥92,400

- 合計金額: ¥92,950



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

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