『ミニクーサン ルイヴィトン モノグラム ミニバッグ クーサン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 12時 45分に出品され03月10日 12時 45分に終了予定です。即決価格は45,900円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名

モノグラム ミニクーサン セミショルダーバッグ ハンドバッグ ショルダーポーチ



サイズ

W：25cm H：16.5cm D：5cm

ショルダー：約54cm



仕様

内側：オープンポケット×1



付属品

箱 保存袋



商品状態

ヌメ革に若干のヨレ、角スレ等はありますが、美品です。



感じ方はそれぞれですので、中古品にご理解のある方のみ、よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ミニクーサン ルイヴィトン モノグラム ミニバッグ クーサン