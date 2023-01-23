『【極美品】 AirPods第3世代【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 39分に出品され03月18日 10時 39分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|アップル
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超美品AirPods Pro 第2世代 USB-C★A3047 右耳
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【綺麗】Apple AirPods Pro 第2世代 USB-C 正規品
¥ 15000
TAGO STUDIO T3-02 有線イヤホン
¥ 11050
Anker SoundCore Sleep A20
¥ 9425
落札価格11700円
100 入札履歴
終了
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