『【極美品】 AirPods第3世代【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 39分に出品され03月18日 10時 39分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モデル名···AirPods



世代/種類···(第3世代)



AirPods第3世代になります。動作の確認のため開封したのみとなります。動作確認済みです。ご安心下さい。格安での出品となりますのでお値下げ不可です。ご理解ください。

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