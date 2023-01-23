『Nintendo Switch NINTENDO SWITCH LITE グレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 47分に出品され03月26日 20時 47分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 任天堂Switchライトグレー本体です。



約1年程前に購入したものです。

本体の状態は目立った傷や汚れはなく割かしきれいなほうだと思います。



箱 本体（グレー）充電器 全て入ってあります。

あくまで中古品なのでご理解の上ご購入ください。



動作確認済み

初期化済み



質問等何かあればコメント待ってます。





#任天堂

#Nintendo 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし カラー: グレイ系/ホワイト系