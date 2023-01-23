『【動作確認済】 Olympus TRIP 35 E1108-8-1x p【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 10時 44分に出品され03月10日 10時 44分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人気のフィルムカメラです。

各動作確認しています。

※プロフィールもご確認くださいませ※

・フィルムを入れての確認は行っておりません

・購入してからのご質問はご遠慮くださいませ



気になる点があればお気軽にご質問ください♪



【商品名】

・メーカー▶ Olympus

・カメラ▶ TRIP 35

・レンズ▶ D.Zuiko 1:2.8 f=40mm



【レンズ】

・チリ・ほこり▶ 少

・カビ▶ 少

・くもり▶ 少

・ファインダーの汚れ▶ 多

・絞り▶ OK



【備考】

・シャッタースピード▶ なし



【商品番号】

・カメラ▶ 339008





【シャッター】

▶きれる





【付属品】※電池は付属しません。

▶ なし



【その他】

▶ フィルムカバーに凹みあり。



経年の使用に伴う若干の使用感、キズなど有ります。



完璧な物をお求めの方は入札をお控え下さい。古い品物という事をご理解のうえ、御購入お願いします。

購入後のクレームはお受けできません。即購入OK！

宜しくお願い致します。



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