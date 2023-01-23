『vivienne westwood ヴィヴィアンウエストウッド トートバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 05時 47分に出品され03月28日 05時 47分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用、送料込み、即購入ok！



vivienne westwood ヴィヴィアンウエストウッド

トートバッグ ロゴ バッグ キャンバス バッグ



黒いのキャンバスバッグは、大容量なので、学校や通勤、旅行にもぴったりです。

マグネット開閉式で上から中身が見えず、開け閉めもストレスフリーです。



サイズ：約40cm*22*15CM

※平置き採寸ですので多少の誤差はご了承ください



※海外製品の為、細かなかすれや疵、パッケージ袋不良等ある場合がございます。ご購入の際はあらかじめご理解の上お願い致します。

※ご理解のある方のご購入をお願いいたします。

※誠心誠意対応させて頂きますので、どうぞ宜しくお願い致します。



ご覧頂きありがとうごさいます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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