『lelabo デニム トートバッグ 限定品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 01時 48分に出品され03月22日 01時 48分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年購入しましたが、外に出て使用する機会がないため出品します。

ほぼ未使用品です。

lelaboの数量限定のデニムトートバッグです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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バッグ タグ lelabo

デニム トートバッグ 限定品