『令和6年山形県産はえぬき玄米20kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 08時 42分に出品され03月10日 08時 42分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 種類···玄米



銘柄···はえぬき



量···20kg



ご覧頂きありがとうございます。令和6年山形県産はえぬき玄米20kgのご案内です。

山形県の内陸(村山地方)で妻と二人で農家(水稲と果樹)やってます。私達が丹精込めて育てた「はえぬき」です。よろしくお願いいたします。

はえぬきのご紹介をさせていただきます^ ^はえぬきは全国食味ランキングで平成6年度から27年度まで22年連続で特Aの評価を得ております。山形県では近年ブランド米のつや姫や雪若丸などがお客様方から高い評価を得ておりますが、作付け面積は依然としてはえぬきが高い割合を占め、業務用(コンビニおにぎりなど)として高い需要があります。はえぬきの名前にはその土地で生まれ、大きく育って欲しいという願いが込められています。そのとおりはえぬきは山形県を代表する米です。ぜひこの機会にお試し下さい。即購入も歓迎いたします。(はえぬき玄米は15℃で専用冷蔵庫に保存しております。)

申し訳ございませんが以下の点ご了承お願い致します。

＊専用様出品は致しておりません。

＊先にコメント頂いておりましてもご購入さま優先にさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類 商品の状態: 新品、未使用