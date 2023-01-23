『令和6年山形県産はえぬき玄米20kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 08時 42分に出品され03月10日 08時 42分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
516 【k2 works】様専用 精米
¥ 12600
29 新米 とれたて ひとめぼれ 湧水栽培 15キロ玄米
¥ 8190
コシヒカリ30キロ 茨城県産 新米
¥ 9750
フクロウ様専用 ブレンド20
¥ 8713
長野県産 特A評価 コシヒカリ 18個限定
¥ 11700
FUWARI⁂専用ページななつぼし 白米真空パック24kg お米の備蓄にも最適！
¥ 10140
5年産山形あきたこまち白米30k(1０k×3)
¥ 9750
RIN☆V様専用！コシヒカリ30kg！
¥ 10530
令和６年コシヒカリ30キロ 精米可
¥ 9750
【中米】令和6年度産 新潟県産コシヒカリ 25キロ
¥ 7800
【白米】令和5年長野県産コシヒカ30キロ（10キロ×3袋） 精米したてをお届け!
¥ 10608
新米 白米ゆめぴりか15キロ
¥ 7800
令和6年産 あきたこまち 新米 20kg 玄米
¥ 7761
中米 コシヒカリ 20kg
¥ 8112
新米 令和5年 産 ハナエチゼン 玄米30キロ 淡路島 精米小分け可 30kg
¥ 7566
安全性◎【大粒揃い】農薬不使用 ヒノヒカリ 玄米 10kg
¥ 7644
5年産モチまざり30k白米
¥ 9750
GABACHAN専用 令和5年岡山県産（保冷庫保管） にこまる玄米22kg
¥ 7800
落札価格7800円
417 入札履歴
終了
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