『Oculus quest2（Meta quest2） 64GB【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 20分に出品され03月18日 17時 20分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Oculus quest2（Meta quest2） 64GB

興味あって、中古で購入しましたが、ほとんど使用しない為、出品させていただきます。購入時に下記の説明に出てくるものをいろいろつけてくれましたが、使用していない為、ご質問には回答出来ないです。

本体の動作は問題ないことを確認して、初期化しております。



2022/10に新品購入されたもののようで、前ユーザーは使用頻度は月に4〜5回ぐらいだったようです。



下記のものが付属していましたので、そのままお付けしますが、動作保証や問い合わせ受付は出来ませんので、ご了承ください。



フェイスカバー アクティブエアサーキュレーションファン 6 in 1セット アクセサリー パッド PUレザーフェイスクッション 通気性 VRレンズカバーとElito スロラップfor Oculus Quesut 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>その他 商品の状態: やや傷や汚れあり