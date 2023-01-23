『オールドコーチ 4134 リュックサック バックパック レザー A4可能 レッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 08時 41分に出品され03月14日 08時 41分に終了予定です。即決価格は12,610円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入先 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

古物市場 質屋



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【管理番号】

1118E2104-40



【状態】

スレがございますが、その他特に目立つ傷やシミなど無くまだまだ気持ち良くご愛用頂ける状態です。

写真を良くご確認してのご購入お願いします。



【ブランド】

COACH

コーチ



【アイテム】

リュックサック

バックパック



【特徴】

オールドコーチ

アメリカ USA

A4可能

レディース

定番人気

シリアル4134



【サイズ】

ヨコ 22cm

タテ 35cm

マチ 11cm

持ち手高さ 4㎝

ショルダーストラップ 75㎝



重量 800g



【ポケット】

外側

オープンポケット×

ファスナーポケット×

内側

オープンポケット×

ファスナーポケット×1



※持ち手高さ＝持った時に手が入るスペースを計測

※ショルダーストラップ＝ストラップ付け根から付け根orストラップ全長



平置き実寸。



【状態】 AB



S 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

A 中古品としてまあまあ良い

B 中古品として普通

C 中古品として悪いが使える

D 中古品として悪い(難あり含む)



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の見落としがある場合が御座います。また、色味や質感等に若干な違いがある場合も御座います。

あくまで中古品となりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。



【カラー】

レッド 赤



【素材】

レザー 革



【付属品】

無し。本品のみ



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ オールドコーチ

4134

リュックサック

バックパック

レザー

A4可能

レッド