『PRADA ナイロン ショルダー ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 32分に出品され03月03日 23時 32分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 別のフリマサイトにて購入させて頂きました。数回使用した為、使用感ありますがまだまだ使用できます。



小さいポーチにグロスが漏れて小さい汚れかあります。写真にて確認お願い致します。キーリング外してしまい、なくしたのでありません。



写真1枚目の状態です。



付属品は購入させて頂いた方から頂いたレシートとバッグのみです。箱はつきません。正規品鑑定当方でしておりません。それでも良い方購入お願い致します。







【サイズ】

本体：約幅22cm×高さ18cm×マチ6.5cm

ポーチ：約幅6.5cm×高さ10.5cm×マチ2cm

ショルダーストラップ：長さ調節可能(長さ：85cm)



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

ナイロン

ショルダー

ショルダーバッグ