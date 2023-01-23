『GA2100用 第4世代 カシオーク MOD ラバー カスタム ケース/4543【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 23時 14分に出品され03月15日 23時 14分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GA2100用 第4世代 カシオーク MOD ラバー カスタム ケース/





シルバー×ターコイズブルー







GA2100 / GA-2100 / GA2110 / GA-2110 / GAB2100 / GA-B2100 用カスタムパーツ



モデル：第4世代（第5世代と記載されている場合もありますが、同じものです）

※G-SHOCK本体は付属していません。









セット内容

- メタルケース

- ラバーバンド

- 固定ボルト × 4

- 取り付け用ミニ工具









商品寸法

- ケース素材：ステンレス316L（錆に強く、耐久性があります）

- バンド素材：シリコン









商品概要

GA2100/GA2110用の第4世代モデルです。面取りや表面処理がさらに向上し、ダミーの竜頭がなくなり、すっきりとした洗練されたスタイルに仕上がっています。

取り付けは、時計本体をはめ込み、4箇所のビスで固定するだけです。説明書は付属しておりませんが、不明点があればいつでもサポートいたします。









アフターサービス

当方はセラーであると同時に工場とも直接やりとりを行っています。そのため、破損や部品紛失時には個別部品の取り寄せが可能です（無償ではありません）。購入後もお気軽にご相談ください。







G-SHOCK本体付きは追加15000円で承ります。





93 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ GA2100用 第4世代

カシオーク

MOD

ラバー

カスタム

ケース/4543