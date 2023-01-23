『【美品】コーチ チェルシー ホーボー 2way ショルダーバッグ 58036【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 27分に出品され03月10日 00時 27分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



■サイズ (cm)

縦：26

横：33

マチ：9.5

持ち手高さ：23

ショルダー全長：102

※多少の誤差はご容赦ください。



■状態

目立つ汚れやダメージは特になく

まだまだ長くお使い頂けます。

※あくまでも中古品ですのでご理解をよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】コーチ

チェルシー

ホーボー

2way

ショルダーバッグ

58036