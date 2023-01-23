『オールド gap スエード テーラードジャケット ラグジュアリー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 09時 25分に出品され04月09日 09時 25分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#rainの古着



こちらの商品 ギャップよりスエードのテーラードジャケットとなります。





着丈 74cm



身幅 53cm



袖丈 62cm



ペット 喫煙者 無し



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古着のため多少の使用感、ヨレなどありますがご着用頂く分には問題ないかと思います。



発送の際、防水のため圧縮袋に入れさせて発送いたしますのでご了承ください。



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