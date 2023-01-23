『【レア】Ralph Lauren ポロベア 刺繍セーター サングラス【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 04時 47分に出品され03月18日 04時 47分に終了予定です。即決価格は13,104円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Ralph Laurenのアイコニックなデザインが特徴のセーターです。クマの刺繍が施されており、カジュアルながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【素材と快適さ】

柔らかな素材で作られており、着心地が良く、日常使いに最適です。寒い季節にもぴったりなアイテムです。



【スタイルの提案】

このセーターは、ジーンズやチノパンと合わせることで、カジュアルなスタイルを楽しむことができます。特別な日にも普段使いにも適しています。



- ブランド: Ralph Lauren

- デザイン: クマの刺繍

- 色: 青

- ロゴ: R.L.刺繍



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【レア】Ralph

Lauren

ポロベア 刺繍セーター サングラス