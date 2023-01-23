『vintage チャンピオン ランタグ スウェット オレンジ ビンテージ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 04時 31分に出品され04月03日 04時 31分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャンピオン

ランタグ

サイズM表記

オレンジが色焼けしフェード具合がカッコ良いです。 ほつれ等有りますがまだまだ着用出来るかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ vintage

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