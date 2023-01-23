『ニコアンド nico and... リュック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 06時 23分に出品され05月03日 06時 23分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ニコアンド リュック



約2年前に購入しましたが、使わなくなったため出品します。



⚠️写真2-7枚目のように、糸の玉、ほつれ、リュックのサイド部分に破れ等ございます。

トラブル防止のため、ご理解の上ご購入いだたくようにお願いします。





発送は、防水し、宅急便にて送ります。

発送の際折りたたんで梱包させていただきます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ニコアンド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ニコアンド nico

and...

リュック