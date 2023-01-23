『【未使用級】ADMJ マルチポーチ モバイルポーチ 肩掛け ブラウン レザー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 02分に出品され04月05日 23時 02分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#みんみんファッション



●商品名

Accessoires De Mademoiselle (ADMJ)

アクセソワ・ドゥ・マドモワゼル

マルチポーチ モバイルポーチ

ショルダーバッグ 肩掛け



●状態

未使用級の美品です。



※目立つ傷や汚れに関しては記載させていただいておりますが、感知には個人差があるため中古品ということをご理解いただいた上でご検討ください。

※神経質な方、完璧な商品を求める方は購入をご遠慮ください。



●付属

保存袋、ギャランティ（購入証明書）、チャーム



●カラー

ブラウン



●素材

レザー



●サイズ

縦 : 約 22 cm

横 : 約 18 cm

マチ : 約 0.5 cm

ショルダーストラップ : 本体まで 約 47 cm



●スペック

オープンタイプ×2、ファスナータイプ×1



●購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

※万が一、偽物だった場合全額返金します。



管理番号Y1247867

カラー...ブラウン

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アクセソワドゥマドモワゼル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用級】ADMJ マルチポーチ モバイルポーチ 肩掛け ブラウン レザー