『ミニ四駆 MSフレキ 完成品【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 19時 15分に出品され05月05日 19時 15分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

ミニ四駆 MSフレキ 完成品です。



鑑賞用保管品。

手間かけ丁寧作業心がけました。

部品代、塗料代等掛かってます。

ご理解の上ご検討宜しくお願いします。



マシン概略

・シャーシ：MSシャーシ フレキ加工

※ 専用の治具等使い制作しました。

フロントは黒バネと減衰ゴム リアは金 バネを使用

・タイヤ：フロント ローフリクション

リア スーパーハード（23mm）

・軸受、ギア部フルベアリング

・超速ギア

・フッ素コートギアシャフト

・マッハダッシュモーターPRO

※低電圧慣らしを実施したモーターを入れています。新品のモーターに変更することも可能です。



◎セッティング

・フロント

2軸 ATスラダン

段差げ加工も行い、スムーズな動きを意識して制作。バネの種類やゴム管を入れることで幅広いセッティングが可能です。



・リア

1軸 アンカー

ボールスタビをつかって作成

引っかかり防止ステーも取り付け復帰率向上を意識しました。





素人作成ではありますが誠心誠意作りました。ご理解のもとご検討いただけたらと思います。よろしくお願いします。



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#アルミベアリングローラー 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>自動車 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: タミヤ