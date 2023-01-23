『超美品 アベニールエトワール 半袖 カーディガン ニット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 02時 26分に出品され04月25日 02時 26分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アベニールエトワールで購入した半袖カーディガンです。

既に店舗、ネットでは完売しております。



一度短時間室内で肩に羽織っておりました。

小さく折りたたみ簡易包装にて発送いたします。



定価 22,000円

貴重な小さめ32サイズです♡



※コメントはきちんと返信してくださる方のみお願いします。



身丈44.5cm 身幅83cm 肩幅35cm 袖丈24cm 袖口23cm



素材：レーヨン75% ナイロン25%



#Aveniretoile

#エムプルミエ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 超美品

アベニールエトワール

半袖

カーディガン

ニット