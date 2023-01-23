『ダイアグラム ロングコート フォックスファーフーデットコート ベルト フード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 20時 26分に出品され03月19日 20時 26分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Diagram

ダイアグラム

GRACE CONTINENTAL

グレースコンチネンタル



ウールコート ロングコート

リバーコート ダブルフェイスコート

ファーコート

フォックスファー リアルファー

フード



ファーがとにかくふわふわです。

お色味がグレーなので、

甘すぎずオンにもオフにも使いやすいと思います。

ベルトをしめてAラインを作っても可愛いです。



カラー/ グレー

サイズ/ 36 （S〜M相当）

付属品/ 共布ベルト

その他/ フードのファーは取り外しできません。





◼️サイズ（平置き実寸）



着丈 約108cm

身幅 約50cm

肩幅 約53cm ※肩の切り替え直線

袖丈 約51.5cm ※肩の切り替えから



平置き＆手採寸のため、

誤差につきましてご容赦ください。





◼️配送

簡易包装にて１〜２日程度で発送いたします。



◼️その他

気をつけて検品しておりますが、

素人検品のため、僅かな汚れなど見落としがある可能性があります。

ご容赦くださいませ。



スマホでの写真撮影のため、実物とは少し色味が異なる場合があります。



発送の際はコンパクトに梱包させていただきます。折りジワ、たたみジワご容赦くださいませ。



あくまでも中古品ということをご理解の上ご購入下さい。

よろしくお願いいたします(^-^)





カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: グレースコンチネンタル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ダイアグラム

ロングコート

フォックスファーフーデットコート ベルト フード