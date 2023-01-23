『THE NORTH FACE ダウンジャケット L/100 黒・シルバー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 12時 25分に出品され03月14日 12時 25分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】

肩幅:50cm

袖丈:62cm

身幅:60cm

着丈:67cm



- ブランド: THE NORTH FACE ヌプシジャケット



- 色: 黒・銀

- サイズ: L

- モデル名: L/100

- デザイン: ダウンジャケット

- 特徴: フロントジッパー、ポケット付き

- スローガン: NEVER STOP EXPLORING



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット

L/100

黒・シルバー