『[美品]エルメス ブリッドアブラックGM【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 11時 33分に出品され03月11日 11時 33分に終了予定です。即決価格は33,345円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES エルメス

ブリッド・ア・ブラック GM

マリン



★価格見直ししました★

2024年8月にエルメスオンラインで購入しました。

2、3回短時間使用したのみになります。

綺麗な状態だとは思いますが、底四角と背面側に微かな擦れがございます。個人的には気にならない程度ですが、気にされる方もいらっしゃるかもしれませんのでが詳細はお写真6-7枚目でご確認をお願いします。

購入時の箱もお付けします。



見た目はコンパクトで、コロッとしてかわいい形ですが、財布やスマホのほか折り畳み傘や小さめの水筒も入る容量です。



若干ですがお値下げ交渉可能です。コメントもしくは希望価格登録からお気軽にご相談ください。



なお、ハイブランド、高額商品になりますので、すり替え防止のため返品返金は固くお断り致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ [美品]エルメス

ブリッドアブラックGM