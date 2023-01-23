『850FP enlightened equipment revelation【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 11時 03分に出品され04月29日 11時 03分に終了予定です。即決価格は27,456円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品】850FP enlightened equipment revelation ネイビー

Revelation Sleeping Quilt

エンライテンドイクイップメント リベレーション スリーピングキルト



ご覧いただき、ありがとうございます。

ENLIGHTENED EQUIPMENTの大人気ダウンキルトです。



このモデルは低山では4シーズンで使用でき、アルプスの場合3シーズン(人によっては4シーズン)で、使用できます。



本国メーカーより直接買い付けており、新品未使用です。

ポーランド、キュムラス社のX Liteシリーズが最強だと考えていましたが、使い勝手、性能，軽さ、コスパから、このダウンキルトが最強であると辿り着きました。



<スペック>

状態: 新品未使用

ダウンパワー:850FP

適切温度:30F(-1℃)

サイズ:Regular/Regular

カラー生地:Navy 10D

重量: 538g

温度:-1度



日本の定価:64900円



ほとんどの成人はレギュラーでちょうどいいのではないかと思います。

身長170センチ、やや大柄な男性で、掛け布団にして使用する、キルトの中でアグラをかくなど利便性高く使用できます。



・ご購入前のご質問・ご相談等ありましたらお気軽にどうぞ。

・色違い，性能違いも出品しておりますので、よろしければご覧下さい。

・MoonlightGearさんで、詳しく説明されていますので、よければご覧ください

・必要なサイズスペックがあれば、お気軽に質問ください。

・送料軽減のため圧縮し簡易梱包でお届け致します。

・開封の際はカッターやハサミを使用せず，慎重に開封するようにしてください

・画像について、1枚目が出品物となり2枚目以降は参考と考えてください



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モンベル 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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アウトドア寝具 タグ 850FP

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