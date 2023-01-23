『ルブタン ショルダーバッグ 2way チェーン レオパード スタッズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 31分に出品され03月07日 18時 31分に終了予定です。即決価格は14,872円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 家族が7年前大丸心斎橋にて約20万円にて購入した

Christian Louboutin ルブタンの

ショルダーバッグ 2way

クラッチバッグ

です。

二、三回のみの使用で、本体はとても綺麗な状態です。

内側のルブタンマークはビニールがついたままです。



ただ、ショルダー紐は未使用、出品にあたり検品しましたら、六枚目のように金具の先端部分が少しさびてましたが、お手入れしたら取れるかもしれませんが、このまま出品させていただきます。



○サイズ

タテ約20cm

ヨコ約31cm

ショルダー約119cm





素材

パテントレザー 革

金具

エナメル



used自宅保管をご理解の上ご検討お願いいたします。

申し訳ございませんが値段交渉はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンルブタン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルブタン

ショルダーバッグ

2way

チェーン

レオパード

スタッズ