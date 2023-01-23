『Era. イーラ EO SHRINK MUSEUM TOTE BAG【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 32分に出品され03月12日 01時 32分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EO SHRINK MUSEUM TOTE BAG



カラー: グレー※一枚目参考画像はブラックです。お気をつけ下さいませ。

購入後、4-5回の使用。

目立った使用感もない状態です。



SIZE : H46.5cm W45cm

MATERIAL : COW LEATHER（牛革）

EO SHRINK LEATHER 「ふれて、気持ちが喜ぶもの」イーラが大切にしていることのひとつです。気持ちの良さは大切。ずっとさわっていられるような素材はいい。柔らかいタッチ感、優しくて綺麗な色合い、その人にスッと馴染むような落ち着いた表情。国内産のステアハイドを使用し、国内タンナーで仕上げた、シュリンク加工による自然なシボを活かした豊かな表情、ずっとさわっていたくなる柔らかな風合い。イーラのコンセプトを体現するためにつくりあげたオリジナルレザーです。





素材···本革



長谷川 昭雄

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スタイリスト私物

ミンナノ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グラフペーパー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Era.

イーラ EO

SHRINK

MUSEUM

TOTE

BAG