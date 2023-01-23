『新発売 Anker soundcore Liberty4 Pro 白 A3954【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 16分に出品され03月10日 23時 16分に終了予定です。即決価格は11,374円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★基本当日（夜購入の場合は翌朝）に即発送可能です！★★

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■商品の状態について



・イヤホンのコレクションが貯まりすぎたので使用頻度の低いものを出品します。



・先月（10月）に発売されたばかりの新商品です！

現時点でAnker soundcore史上、最新最上級モデルになります！



・動作確認しかしてないので超美品です！新品同様と言っていいレベルだと思います。



・Liberty4とLiberty4 NCも使ってきましたが、比較すると音質はとても良くなっています。

Liberty4は高音が刺さる感じがあり、Liberty4 NCは逆に高音がこもっている感じがありましたが、このLiberty4 Proは最適化されてます！

イコライザー機能もありますしきっとお気に入りの音質を見つけられると思います。



・多機能モデルのため、性能には満足いただけると思います。





■付属品について



・イヤーピース一式、充電ケーブル、説明書など、一式揃っています！





■その他ご連絡事項について



・ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。



・即購入大歓迎です。



・メッセージのやり取り中でも、即購入された方を優先させていただきます。



・他でも販売中のため突然販売を停止する場合がありますがご了承お願いいたします。







【主な特徴】Liberty 4 Pro

A.C.A.A 4.0 (高音質ドライバー)

ウルトラノイズキャンセリング 3.5

ハイレゾ再生

マルチモード3Dオーディオ (固定 / ヘッドトラッキング、音楽 / ムービー / Podcast / ゲームモード)

スクリーン搭載

音声通話

マルチポイント接続

アプリ対応

イコライザー

ワイヤレス充電

外音取り込み

イヤーチップ (6種類)

IP55防塵・防水規格 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アンカー