『エルベシャプリエ レザーハンドル ネイビー 972ND【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 33分に出品され03月25日 06時 33分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルベシャプリエ

Herve Chapelier

レザーハンドル

スクエアトート L

972ND

色 ネイビー

廃盤品



あくまでも中古品で自宅保管品なので、多少の汚れやキズ、型崩れはご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エルベシャプリエ

レザーハンドル

ネイビー

972ND