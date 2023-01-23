『【美品】イヴサンローラン ワンショルダー 2way YSL リザード レザー 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 01時 33分に出品され04月28日 01時 33分に終了予定です。即決価格は26,174円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Yves Saint Laurent イブサンローラン

肩掛け ゴールド金具 刻印金具

VINTAGE ビンテージ ヴィンテージ

カサンドラ ロゴ クロコ ショルダーバッグ

リザード ミニバッグ 革 斜め掛け

クロスボディ ポシェット 裏地総柄



＊ショルダーはダブルにすることでハンドバッグとしてもお使いいただけます◎



＊大手セレクトショップにて購入の、鑑定検品済み確実正規品です✨



＊その他YSL多数出品しております。

以下のハッシュタグからご覧ください✨

#リリーYSL



○サイズ

タテ20cm

ヨコ24cm

マチ6cm

ショルダー90cm（シングル）、52cm（ダブル）



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

特に目立った傷や汚れ等無く美品です✨

末長くご使用頂けるかと思います◎



○カラー

黒 ブラック



○素材

レザー



○付属品

本体のみ（保存袋は撮影用の為付属致しません）



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



■A2194 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】イヴサンローラン ワンショルダー 2way YSL リザード レザー 黒