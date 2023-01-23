『ブランドストーン スクエアトゥ サイドゴアブーツBS063089【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 06時 51分に出品され04月17日 06時 51分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 多少でしたらお値引き可能なので是非コメントどうぞ



2024年9月に税込¥30,800円で購入。

箱無しです。



4〜5回程履きましたが、あまり履かないのでお譲り致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ブランドストーン スクエアトゥ サイドゴアブーツBS063089