『イングランド製 フレッドペリー ポロシャツ 刺繍ロゴ 長袖シャツ ブラック 42【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 52分に出品され03月05日 14時 52分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】



FRED PERRY（フレッドペリー）のワンポイント刺繍ロゴ 長袖ポロシャツです。

ブラックカラー×太めホワイトライン

イギリス製







当店のフレッドペリーがまとめて見れます！

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#US古着のフレッドペリー





【サイズ】

Lサイズ相当



【肩幅】45センチ

【身幅】53センチ

【着丈】69センチ

【袖丈】63.5センチ







※お手持ちのお気に入りサイズの衣類を、採寸されて比較していただくとサイズ感がわかりやすいかと思います。







【コンデションタイプ】・・・EX





【M】新品・デッドストック

【NM】新品同様に綺麗なコンディション

【EX+】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【EX】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【VG+】使用感と部分的に若干のダメージや汚れあり

【VG】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【G】ジャンク品 (コレクションなどに)



※入荷中したお品物はクリーニング後、スチームアイロンにてお手入れさせていただいております。



基本的に

即購入OK

コメント不要

早い者勝ちでお願い致します。







※画像の色については光の加減やお使いの機器により、実物とは若干色合いが異なる場合がございます。





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出来る限りのご対応をさせていただきます。





上記を十分にご理解頂いた上での取引をお願い致します。





no.D1274705918



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ イングランド製 フレッドペリー ポロシャツ 刺繍ロゴ 長袖シャツ ブラック 42