『アナイ ベビーアルパカ ノーカラージャケット フリル フリンジ 36 タック【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 21時 08分に出品され04月08日 21時 08分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 高級素材ベビーアルパカを使用したアナイのジャケットです。



■ポイント：

・アルパカの中でも貴重で最高級とされているベビーアルパカを使用しており、しっとり柔らかな肌触りが心地よい1着です



・タックが入りスッキリとしたシルエットを保ちながらも首回りや袖先にはフリンジがあしらわれデザイン性があります



・お色は優しいライトグレー系で優しく上品な色合いです



■アイテム：

ANAYI アナイ ベビーアルパカ ノーカラージャケット 長袖 フリル フリンジ タック 36 S ライトグレー レディース



■購入先：

大手リユースショップで購入しました。



■コンディション：美品

目立った傷や汚れなく、美品です。



■商品仕様：タグ表記36

10821-74-360-91-360

・サイズ：

肩幅36 身幅40

袖丈58 着丈45(cm)

※平置き実寸です。

※採寸による若干の誤差はご了承下さい。



・裏地：あり

・ストレッチ：なし

・素材：毛、ベビーアルパカ、ナイロン

・カラー：ライトグレー系

・付属品：なし

（※撮影小物はつきません。）



■発送：

簡易包装のため、保管・梱包時にシワが伴う場合があります。予めご了承下さい。



■割引：フォロー割あり

5000円以上300円引き

10000円以上500円引き

20000円以上1000円引き

購入希望の方は、値下げ対応も可能ですのでコメントにて「希望金額」を提示ください。



■包装：無料ギフト包装OK

ご購入手続きの前にコメントで希望の包装色(イエロー、ピンク、グレー)をお知らせください。包装したものを袋に入れて発送いたします。

※ご購入手続き後は承れない場合がございます。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号Y24N174480 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アナイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アナイ

ベビーアルパカ

ノーカラージャケット

フリル

フリンジ

36

タック