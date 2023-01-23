『【良品】Eddie Bauer GOOSE DOWNジャケット 肉厚 Ｌ ⚓【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 16時 03分に出品され04月17日 16時 03分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐冬物セール❗



『状態良く暴風で温かい商品です』



✅ダウンジャケットの元祖、エディーバウアーは、多くの登山家や冒険家たちに今なお熱く支持されています。

✋アウトドアでの必要性から作られた機能的なアウターウェア、質の高い素材や着心地の良さにも配慮して作られています。



カラー 肩周り:ブラック

胴体:ネイビー

サイズ アメリカＭ (日本サイズ L)

肩幅 51 ㎝

着丈 71 ㎝

身幅 58 ㎝

袖丈 65 ㎝ ※平置き素人採寸

シェルと裏地ポリエステル100%

中綿ダウン85% フェザー15%

(グースダウン)



⚡状態はとても良好で、美品に近い《良品》と判断でき長くご着用していただけます。



⛄羽毛はダックよりも柔らかさと弾力性に富んでいるGOOSE DOWNを使用し、そのクオリティの高さ、ボディのタフさ、肉厚でしっかりしており、真冬の防寒に優れ、肌触り良く、最高です。



⌛エディーバウアーのダウンは今後も値上がりしていくので、今のうちに押さえておくことをオススメします。



⚽今からの季節、スタイリッシュな雰囲気で 仕事着、ゴルフ、スポーツ、トレーニング、キャップ、アウトドア、スキー、スノボー、スケートボード、日常使い 等あらゆるシチュエーションに対応できる素敵な商品です。



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#太郎のメンズウェア特売コーナー

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等の商品をお探しの方必見です

e343-021

. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【良品】Eddie

Bauer

GOOSE

DOWNジャケット

肉厚

Ｌ

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