『ETRE TOKYO 【ZOZO限定カラー】キャンディースリーブタックシャツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 08時 46分に出品され03月17日 08時 46分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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*.❁⃘商品詳細❁⃘*.

『＼ZOZO限定カラー展開アイテム !／ ネイビーはZOZOTOWN限定カラーボリュームたっぷりのキャンディースリーブが特徴のデザインシャツ肩回りに施した細かいタックや、長めに設定したロングスリーブがクラシカルな印象。程良いハリ感のある綿素材にピンタックを施した拘りの一枚は、袖口部分をゴム仕様にすることで、たくし上げた際もボリューム感の出るレディなデザインに仕立てました。一枚でさらっと着こなすのはもちろん、スリーブデザインを活かしたベストのレイヤードスタイルが今季のイチオシです♡人気のブランドアイテムです☺︎』



◉ブランド名 : ETRE TOKYO



◉サイズ : F



◉寸法

着丈：75

身幅：50

肩幅：48

袖丈：75

袖幅：38



◉透け感 【無】



◉伸縮性 【無】



◉メーカー、素材 ： 「添付画像 (タグ写真 ) 」に記載しております





※本品は、特に目立った傷や汚れはありませんが、素人検品ですので、見落としがあるかもしれません。

その点のご注意の程、よろしくお願いします。





■■補足事項■■



1

コメントの対応は、先着にコメントされた方から優先に対応させていただきます。



2

※アパレル商品について

服のサイズ表記(アルファベット)についてはメーカー等により判断基準が異なります。

お客様が購入をご検討される際は『平置き寸法の実測値』をご確認の上、ご購入をお願いします。



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#トップス

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管理番号0403 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エトレトウキョウ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ETRE

TOKYO

【ZOZO限定カラー】キャンディースリーブタックシャツ