『マークジェイコブス リュック【2024年最新】 』はヤフオクでから05月06日 02時 37分に出品され05月06日 02時 37分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 5年ほど前に池袋西武で購入しました。

使用感ありますが

まだまだきれいです。

サイドにポケットもあり

使い勝手がとてもいいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マークジェイコブス

リュック