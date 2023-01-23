『美品 00s Over100℃ HEAT オールレザー セットアップ 羊革【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 03時 43分に出品され04月18日 03時 43分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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[商品の状態]



"ランク(A) 美品

型崩れ (小) 薄汚れ (小) 擦れ (小) 使用感 (小)"



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[商品の詳細]



管理番号：B-2483



素材：レザー



カラー：ブラック



サイズ："表記：F XLサイズ相当

肩幅:59 身幅:62 着丈:76 袖丈:64

ウエスト:38 着丈:97 股下:75.5 裾幅:13 ワタリ:34



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[商品説明]



"〇アイテム



美品 00s Over100℃ HEAT オールレザー セットアップ 羊革

アーカイブ archive B



状態は、着用頻度少ないので写真の通りかなり美品です。

なかなか出てこないオールレザー本革、

最高のデザイン/サイズ感のおすすめのセットアップです^^

一生物にぜひ。



Sean John、PELLE PELLE、RAP、HIPHOP、B系、レア、貴重、Johnny blaze、PnbSnoop dogg、carhart、KANI、ゆるだぼ、スケーター、スケボー、TOMMY、GFL、JOKER、NAUTICA、ヤンキー、Y2K、FUBU,SUPREME シュプリーム

などHIPHOP B系 お好きな方"""





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◆ 正規品

◆ 送料無料

◆ 48h以内の発送を心掛けております^^

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【その他】

＊保管上又は梱包した際のシワが付いている商品もございます。ご容赦下さい。

＊出品時には1着1着汚れなどチェックをしておりますが、見落としがある可能性もございます。ご了承お願いいたしますm(__)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ペレペレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

00s

Over100℃

HEAT

オールレザー

セットアップ

羊革