『W)taps × PPACO サンダル US9 27cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 21分に出品され03月15日 00時 21分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024春夏の新作

W)taps × PPACO サンダル です。



新品未使用



US9 27cm



カラー···ブラック×グリーン



特 徴

ディレクター西山徹氏が手掛ける『WTAPS（ダブルタップス）」とのコラボレーションモデル。

LUX-1（AIR STUDDED SOLE®）をベースにグラフィカルなブランドロゴを施しました。深いジェットブラックのアッパーに、スケートボードのウィールをイメージしたマーブルカラーをソールに配した特別仕様です。



材質

天然ゴムを配合し微発泡させた中反発性のHigh-PerFORM®。軽量さと程よい弾力性を併せ持つ、環境にも優しい新素材です。



ソール

印象的なデザインのAIR STUDDED SOLE®。それぞれのスタッズに内包された空気圧により、心地よいクッション性を味わえます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ W)taps

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PPACO

サンダル

US9

27cm