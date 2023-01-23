『STONE ISLAND 23SS NYLON VEST【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 23時 34分に出品され03月22日 23時 34分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 stone islandの23SSナイロンベストになります。

サイズMカラーブラック定価96800円

着丈•63肩幅•41身幅•56

店舗購入。ほぼ全て付属品あります。

全体的なシワは可能です。多少の使用感ありますが状態は綺麗です。



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balenciaga stone island c.p company 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

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