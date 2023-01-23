『希少 クリスチャンディオール チェーン トートバッグ ロマンティック トロッター【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 00時 52分に出品され03月13日 00時 52分に終了予定です。即決価格は15,500円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Christian Dior クリスチャンディオール

チェーン トートバッグ ワンショルダーバッグ

肩掛け可 ロマンティック リボン トロッター



☆サイズ☆

縦24cm

横31cm

マチ12cm

ハンドル23cm



平置き実寸です。



☆状態☆

縁取りに擦れ等あります。レザーに多少の使用感ありますが、まだまだ使って頂けると思います！画像を良くご確認の上、ご購入下さい。



※あくまでも、中古品となりますので、

完璧をお求めの方、神経質な方は購入をお控え下さい。



☆カラー☆

茶 ベージュ系



１０年以上前に、新宿伊勢丹で購入致しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少 クリスチャンディオール

チェーン

トートバッグ

ロマンティック

トロッター